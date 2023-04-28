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Футбол

Джорджина отреагировала на слухи о возможном разрыве с Роналду

Возлюбленная футболиста лаконично ответила на распространенную прессой информацию.
Сегодня, 20:24
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / instagram.com/georginagio

Возлюбленная нападающего аравийского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес прокомментировала слухи о возможном разрыве с футболистом.

Ранее в прессе появилась информация, что португалец устал от этих отношений, которые длятся с 2016 года, и у звездной пары наметился кризис, из-за чего она может распасться.

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Испанская модель отреагировала на эти слухи в своем Instagram, процитировав слова из песни американского певца и экс-солиста группы Aventura Ромео Сантоса "Si Yo Muero" ("Если я умру"): "Завистники придумывают слухи, сплетники их распускают, а идиоты верят им".

Отметим, ранее СМИ подсчитали сумму, которую Джорджина может получить в случае расставания с Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

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