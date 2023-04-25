iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Названа сумма, которую Джорджина может получить в случае расставания с Роналду

В СМИ предполагают, что в отношениях звездной пары наметились проблемы.
Сегодня, 21:12
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Getty Images
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Getty Images

Журналисты подсчитали, сколько денег может получить возлюбленная нападающего аравийского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес в случае их расставания.

Недавно в португальской прессе появились сообщения о проблемах в отношениях звездной пары, а футболист устал от выходок модели и ее высокомерия.

По данным СМИ, Родригес в случае расставания может рассчитывать на 35 процентов состояния Роналду, учитывая продолжительность отношений и то, что она является матерью двоих детей португальца.

Читай также: "Стремилась к роскоши": Экс-коллега Джорджины раскрыл неизвестные детали ее знакомства с Роналду

Как сообщает Sportskeeda, состояние Роналду оценивается в более чем 1 миллиард долларов, поэтому Родригес получит сумму около 350 миллионов долларов.

В португальском телешоу Noite das Estrelas психолог Куинтон Ариес оценил нынешнее поведение футболиста.

"Недавнее поведение Роналду показывает две вещи: в его личной жизни нет ни минуты счастья и чем дальше он дистанцируется от своей матери, Долорес Авейру, тем менее сдержанным он становится. И мы все знаем, почему он все больше отдаляется от своей семьи", - сказал Ариес.

Ранее Джорджина также сделала откровенное признание о знакомстве с Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

Статьи по теме

Балотелли - о своей карьере: Я мог бы сделать больше, но я выиграл все с клубами Балотелли - о своей карьере: Я мог бы сделать больше, но я выиграл все с клубами
Ан-Наср Роналду не смог одолеть аутсайдера в большинстве и покинул Кубок короля Ан-Наср Роналду не смог одолеть аутсайдера в большинстве и покинул Кубок короля
Президент Атлетико хотел бы, чтобы Месси и Роналду вернулись в чемпионат Испании Президент Атлетико хотел бы, чтобы Месси и Роналду вернулись в чемпионат Испании
Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан играет с Бреселем, Аллен - с Джонсом
просмотров

Последние новости

Европа23:24
Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Европа23:00
Лунин - худший игрок матча Жирона - Реал
Европа22:35
Как жертва украинцев Лунину забивала: все голы партнера Цыганкова в ворота Реала
Европа22:25
Фиаско Реала и Лунина: Жирона Цыганкова победила мадридцев благодаря покеру Кастельяноса
Европа22:16
Форвард Жироны стал первым игроком, который оформил покер Реалу за последние 10 лет
Европа22:00
Хавбек Баварии пожаловался на свое положение в клубе
Бокс21:51
"Сейчас это не обсуждается": Джошуа сделал неоднозначное заявление о следующем бое
Европа21:23
ПСЖ не рассчитывает на то, что им удастся удержать Месси
Другие страны21:12
Названа сумма, которую Джорджина может получить в случае расставания с Роналду
Европа20:59
Барселона предложила двум игрокам клуба понизить свою зарплату
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK