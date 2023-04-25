Названа сумма, которую Джорджина может получить в случае расставания с Роналду

В СМИ предполагают, что в отношениях звездной пары наметились проблемы.

Журналисты подсчитали, сколько денег может получить возлюбленная нападающего аравийского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес в случае их расставания.

Недавно в португальской прессе появились сообщения о проблемах в отношениях звездной пары, а футболист устал от выходок модели и ее высокомерия.

По данным СМИ, Родригес в случае расставания может рассчитывать на 35 процентов состояния Роналду, учитывая продолжительность отношений и то, что она является матерью двоих детей португальца.

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Как сообщает Sportskeeda, состояние Роналду оценивается в более чем 1 миллиард долларов, поэтому Родригес получит сумму около 350 миллионов долларов.

В португальском телешоу Noite das Estrelas психолог Куинтон Ариес оценил нынешнее поведение футболиста.

"Недавнее поведение Роналду показывает две вещи: в его личной жизни нет ни минуты счастья и чем дальше он дистанцируется от своей матери, Долорес Авейру, тем менее сдержанным он становится. И мы все знаем, почему он все больше отдаляется от своей семьи", - сказал Ариес.

Ранее Джорджина также сделала откровенное признание о знакомстве с Роналду.