"Стремилась к роскоши": Экс-коллега Джорджины раскрыл неизвестные детали ее знакомства с Роналду

Пабло Боне, бывший сотрудник Gucci и экс-коллега возлюбленной Криштиану Роналду Джорджины Родригес, рассказал о ее знакомстве со звездным футболистом.

Ранее испанская модель утверждала, что она встретила португальца в бутике Gucci в Мадриде, когда тот выступал за местный Реал, после чего у них завязались отношения.

Тем не менее Боне заявил, что эта история на совсем правдива, и считает, что девушка всегда была высокомерной и целенаправленно "охотилась" за звездой, сообщает Marca.

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"Я работал с Джорджиной Родригес в Gucci примерно за два месяца до того, как она стала знаменитостью. Мы несколько раз встречались на работе, она работала в женском отделе, а я в мужском.

Я уже несколько раз видел Криштиану в магазине, прежде чем они встретились, и правда в том, что вокруг этого было много интриг.

Джорджина всегда была такой. Даже если у нее не было достаточно денег, она всегда была высокомерной и пренебрежительной. Впрочем, она всегда стремилась к успеху и роскоши. Она знала многих людей из мира ночной жизни Мадрида.

Как все знают, Джорджина утверждала, что они встретились, когда Криштиану с сыном и друзьями заходили в магазин, а она с ним столкнулась. Но это было не так. Когда Криштиану вошел в бутик Gucci, мы все повернулись, чтобы посмотреть на него, потому что он очень высокий парень. И таких клиентов обслуживают только менеджеры магазинов.

Через несколько недель они увиделись на вечеринке, где получше познакомились", - рассказал Боне.

Ранее Джорджина сделала откровенное признание о знакомстве с Роналду.