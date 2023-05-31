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Бензема готов принять предложение из Саудовской Аравии

Форвард может подписать контракт с Аль-Иттихадом.
Сегодня, 19:31
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема готов к переезду в Саудовскую Аравию, утверждает журналист Тони Хуанмарти.

Сейчас брат француза ведет переговоры с представителями саудовского футбола. Сначала на Бензема претендовал Аль-Хиляль, но правительство страны решило пристроить Карима в Аль-Иттихад.

Дело в том, что насчет Аль-Хиляля у правительства другие планы, туда хотят пригласить Месси, чтобы возродить его соперничество с Роналду. Ан-Наср, где выступает португалец, - главный соперник Аль-Хиляля.

Сообщается, что Бензема готов принять предложение и уехать на Ближний Восток, однако некоторые люди из его окружения просят форварда подождать и оценить другие предложения.

При этом отмечается, что зарплата француза составит более 100 миллионов евро без учета налогов.

Напомним, что Реал может пригласить на место Бензема Харри Кейна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема

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