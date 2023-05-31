Реал может вклчить Менди в сделку по Кейну

Мадридский Реал в случае подписания Кейна, попробует включить в сделку других игроков, пишет Cadena SER.

"Сливочные" уже давно гтовились к возможному уходу Бензема, в этом случае клуб попробует подписать нападающего Тоттенхэма Харри Кейна.

Леви просит за форварда не менее 100 млн евро, плюс к нему проявлят интерес ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Мадридцы готовы включить в сделку Эдена Азара или Ферлана Менди, чтобы сбить цену.

Однако уход Бензема и подписание Кейна рушит долгосрочные планы Реала, которые планировали следующим летом подписать Эрлинга Холланда.

При этом сам Харри не хочет покидать АПЛ, форвард намерен побить рекорд Алана Ширера. А для этого ему придется или играть в Тоттенхэме до конца контракта, или форсировать свой переход в МЮ.

Напомним, что ранее мадридский Реал стал самым дорогим клубом мира по версии Forbes.