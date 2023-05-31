Forbes назвал самый дорогой клуб мира
Мадридский Реал лишь немного превосходит конкурентов.
Авторитетное американское издание Forbes составило список самых дорогих клубов мира.
На первой строчке с небольшим отрывом оказался мадридский Реал. Его оценочная стоимость составляет 6.07 млрд долларов.
На втором месте с оценочной стоимостью в ровно 6 млрд долларов расположился Манчестер Юнайтед. Интересно, что за последний год клуб подорожал на 30%, став четвертым по этому показателю.
Наибольший годовой прирост стоимости получил Ньюкасл, стоимость "сорок" выросла на 51%! На 47% выросла стоимость Лиона, также 32% к своей стоимости прибавил ПСЖ.
Тройку самых дорогих клубов замкнула Барселона со стоимостью в чуть более 5.5 млрд долларов.
Самые дорогие клубы мира
- Реал Мадрид - 6.07 млрд долларов
- Манчестер Юнайтед - 6 млрд долларов
- Барселона - 5.51 млрд долларов
- Ливерпуль - 5.29 млрд долларов
- Манчестер Сити - 4.99 млрд долларов
- Бавария - 4.86 млрд долларов
- ПСЖ - 4.21 млрд долларов
- Челси - 3.1 млрд долларов
- Тоттенхэм - 2.8 млрд долларов
- Арсенал Лондон - 2.26 млрд долларов
Ранее, напомним, Михаил Мудрик попал в топ самых провальных трансферов сезона.