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Forbes назвал самый дорогой клуб мира

Мадридский Реал лишь немного превосходит конкурентов.
Сегодня, 17:22
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Авторитетное американское издание Forbes составило список самых дорогих клубов мира.

На первой строчке с небольшим отрывом оказался мадридский Реал. Его оценочная стоимость составляет 6.07 млрд долларов.

На втором месте с оценочной стоимостью в ровно 6 млрд долларов расположился Манчестер Юнайтед. Интересно, что за последний год клуб подорожал на 30%, став четвертым по этому показателю.

Наибольший годовой прирост стоимости получил Ньюкасл, стоимость "сорок" выросла на 51%! На 47% выросла стоимость Лиона, также 32% к своей стоимости прибавил ПСЖ.

Тройку самых дорогих клубов замкнула Барселона со стоимостью в чуть более 5.5 млрд долларов.

Самые дорогие клубы мира

  1. Реал Мадрид - 6.07 млрд долларов
  2. Манчестер Юнайтед - 6 млрд долларов
  3. Барселона - 5.51 млрд долларов
  4. Ливерпуль - 5.29 млрд долларов
  5. Манчестер Сити - 4.99 млрд долларов
  6. Бавария - 4.86 млрд долларов
  7. ПСЖ - 4.21 млрд долларов
  8. Челси - 3.1 млрд долларов
  9. Тоттенхэм - 2.8 млрд долларов
  10. Арсенал Лондон - 2.26 млрд долларов

Ранее, напомним, Михаил Мудрик попал в топ самых провальных трансферов сезона.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона манчестер юнайтед Реал Мадрид

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