Forbes назвал самый дорогой клуб мира

Мадридский Реал лишь немного превосходит конкурентов.

Авторитетное американское издание Forbes составило список самых дорогих клубов мира.

На первой строчке с небольшим отрывом оказался мадридский Реал. Его оценочная стоимость составляет 6.07 млрд долларов.

На втором месте с оценочной стоимостью в ровно 6 млрд долларов расположился Манчестер Юнайтед. Интересно, что за последний год клуб подорожал на 30%, став четвертым по этому показателю.

Наибольший годовой прирост стоимости получил Ньюкасл, стоимость "сорок" выросла на 51%! На 47% выросла стоимость Лиона, также 32% к своей стоимости прибавил ПСЖ.

Тройку самых дорогих клубов замкнула Барселона со стоимостью в чуть более 5.5 млрд долларов.

Самые дорогие клубы мира

Реал Мадрид - 6.07 млрд долларов Манчестер Юнайтед - 6 млрд долларов Барселона - 5.51 млрд долларов Ливерпуль - 5.29 млрд долларов Манчестер Сити - 4.99 млрд долларов Бавария - 4.86 млрд долларов ПСЖ - 4.21 млрд долларов Челси - 3.1 млрд долларов Тоттенхэм - 2.8 млрд долларов Арсенал Лондон - 2.26 млрд долларов

Ранее, напомним, Михаил Мудрик попал в топ самых провальных трансферов сезона.