Мудрик попал в десятку самых провальных трансферов сезона по версии Goal
Британское издание Goal представило свой вариант списка самых провальных трансферов сезона-2022/2023.
В антирейтинг был включен 21 исполнитель, а в первой десятке оказался вингер Михаил Мудрик, который в январе перешел из донецкого Шахтера в лондонский Челси. Украинского футболиста разместили на седьмом месте.
"Хотя от Мудрика не ожидали, что он начнет свою карьеру в Премьер-лиге на скорости 100 миль в час, Челси надеялся хотя бы на один гол, потратив на почти 90 миллионов фунтов стерлингов (111,6 миллиона долларов) на игрока сборной Украины. Это было боевое крещение для форварда с момента его прибытия в Англию.
За пределами поля были проблемы, Мудрика критиковали за использование социальных сетей. На поле все было столь же разочаровывающим. Он начинал в старте несколько матчей и трижды безрезультатно выходил на замену в чемпионате. Конкуренция за место в составе Челси в следующем сезоне не станет менее жеткой, и сейчас Мудрик выглядит как одна из самых позорных переплат в истории футбола", - пишет издание Goal.
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Самые провальные трансферы сезона по версии Goal:
- Поль Погба (Ювентус, бесплатно)
- Ришарлисон (Тоттенхэм, 60 млн фунтов стерлингов)
- Марк Кукурелья (Челси, 63 млн)
- Сержиньо Дест (Милан, аренда)
- Калвин Филлипс (Манчестер Сити, 42 млн)
- Джесси Лингард (Ноттингем Форест, бесплатно)
- Михаил Мудрик (Челси, 88,5 млн)
- Садио Мане (Бавария, 35 млн)
- Антони (Манчестер Юнайтед, 85 млн)
- Каллум Хадсон-Одой (Байер, аренда)
- Рахим Стерлинг (Челси, 47,5 млн)
- Райан Гравенберх (Бавария, 21 млн)
- Артур Мело (Ливерпуль, аренда)
- Деле Алли (Бешикташ, аренда)
- Луиш Машимиану (Лацио, 9 млн)
- Пьер-Эмерик Обамеянг (Челси, 12 млн)
- Шарль Де Кетеларе (Милан, 30 млн)
- Дивок Ориги (Милан, бесплатно)
- Келвин Бесси (Аякс, 19 млн)
- Ренату Санчеш (ПСЖ, 13 млн)
- Мэтт Догерти (Атлетико, бесплатно)
Ранее сообщалось, что Зинченко и Мудрик попали в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ.