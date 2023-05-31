iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик попал в десятку самых провальных трансферов сезона по версии Goal

Издание называет переход украинца "одной из самых позорных переплат в истории футбола".
Сегодня, 15:00
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Британское издание Goal представило свой вариант списка самых провальных трансферов сезона-2022/2023.

В антирейтинг был включен 21 исполнитель, а в первой десятке оказался вингер Михаил Мудрик, который в январе перешел из донецкого Шахтера в лондонский Челси. Украинского футболиста разместили на седьмом месте.

"Хотя от Мудрика не ожидали, что он начнет свою карьеру в Премьер-лиге на скорости 100 миль в час, Челси надеялся хотя бы на один гол, потратив на почти 90 миллионов фунтов стерлингов (111,6 миллиона долларов) на игрока сборной Украины. Это было боевое крещение для форварда с момента его прибытия в Англию.

За пределами поля были проблемы, Мудрика критиковали за использование социальных сетей. На поле все было столь же разочаровывающим. Он начинал в старте несколько матчей и трижды безрезультатно выходил на замену в чемпионате. Конкуренция за место в составе Челси в следующем сезоне не станет менее жеткой, и сейчас Мудрик выглядит как одна из самых позорных переплат в истории футбола", - пишет издание Goal.

Читай также: Мудрик попал в тройку быстрейших игроков АПЛ

Самые провальные трансферы сезона по версии Goal:

  1. Поль Погба (Ювентус, бесплатно)
  2. Ришарлисон (Тоттенхэм, 60 млн фунтов стерлингов)
  3. Марк Кукурелья (Челси, 63 млн)
  4. Сержиньо Дест (Милан, аренда)
  5. Калвин Филлипс (Манчестер Сити, 42 млн)
  6. Джесси Лингард (Ноттингем Форест, бесплатно)
  7. Михаил Мудрик (Челси, 88,5 млн)
  8. Садио Мане (Бавария, 35 млн)
  9. Антони (Манчестер Юнайтед, 85 млн)
  10. Каллум Хадсон-Одой (Байер, аренда)
  11. Рахим Стерлинг (Челси, 47,5 млн)
  12. Райан Гравенберх (Бавария, 21 млн)
  13. Артур Мело (Ливерпуль, аренда)
  14. Деле Алли (Бешикташ, аренда)
  15. Луиш Машимиану (Лацио, 9 млн)
  16. Пьер-Эмерик Обамеянг (Челси, 12 млн)
  17. Шарль Де Кетеларе (Милан, 30 млн)
  18. Дивок Ориги (Милан, бесплатно)
  19. Келвин Бесси (Аякс, 19 млн)
  20. Ренату Санчеш (ПСЖ, 13 млн)
  21. Мэтт Догерти (Атлетико, бесплатно)

Ранее сообщалось, что Зинченко и Мудрик попали в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси трансферы Михаил Мудрик

Статьи по теме

Ярмоленко вернется в Динамо, переговоры находятся на завершающей стадии - источник Ярмоленко вернется в Динамо, переговоры находятся на завершающей стадии - источник
Бензема получил многомиллионное предложение из Саудовской Аравии Бензема получил многомиллионное предложение из Саудовской Аравии
В Челси определились с судьбой Закарии В Челси определились с судьбой Закарии
Мудрик попал в тройку быстрейших игроков АПЛ Мудрик попал в тройку быстрейших игроков АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Лига Европы15:21
Пеллегрини - о Роме: Терпеть и больше бегать ради своей команды не значит ставить автобус
Европа15:00
Мудрик попал в десятку самых провальных трансферов сезона по версии Goal
Бокс14:52
"Ему нужно спуститься вниз": Турман дал совет Ломаченко
Теннис14:15
Ролан Гаррос (WTA): Свитолина вышла в третий круг, Калинина вылетела
Европа14:08
Кипрский клуб определился с судьбой арендованного нападающего Динамо
Теннис13:56
Свитолина совершила удивительный камбэк и вышла в третий раунд Ролан Гаррос
Украина13:40
Ярмоленко вернется в Динамо, переговоры находятся на завершающей стадии - источник
Лига Европы13:36
Лига Европы-2022/23: Рома и Севилья сыграют в финале
Европа13:24
Жирона Цыганкова заключила новый контракт с тренером
Европа13:00
Бавария готова расстаться летом со своим защитником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK