Мудрик попал в десятку самых провальных трансферов сезона по версии Goal

Британское издание Goal представило свой вариант списка самых провальных трансферов сезона-2022/2023.

В антирейтинг был включен 21 исполнитель, а в первой десятке оказался вингер Михаил Мудрик, который в январе перешел из донецкого Шахтера в лондонский Челси. Украинского футболиста разместили на седьмом месте.

"Хотя от Мудрика не ожидали, что он начнет свою карьеру в Премьер-лиге на скорости 100 миль в час, Челси надеялся хотя бы на один гол, потратив на почти 90 миллионов фунтов стерлингов (111,6 миллиона долларов) на игрока сборной Украины. Это было боевое крещение для форварда с момента его прибытия в Англию.

За пределами поля были проблемы, Мудрика критиковали за использование социальных сетей. На поле все было столь же разочаровывающим. Он начинал в старте несколько матчей и трижды безрезультатно выходил на замену в чемпионате. Конкуренция за место в составе Челси в следующем сезоне не станет менее жеткой, и сейчас Мудрик выглядит как одна из самых позорных переплат в истории футбола", - пишет издание Goal.

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Самые провальные трансферы сезона по версии Goal:

Поль Погба (Ювентус, бесплатно) Ришарлисон (Тоттенхэм, 60 млн фунтов стерлингов) Марк Кукурелья (Челси, 63 млн) Сержиньо Дест (Милан, аренда) Калвин Филлипс (Манчестер Сити, 42 млн) Джесси Лингард (Ноттингем Форест, бесплатно) Михаил Мудрик (Челси, 88,5 млн) Садио Мане (Бавария, 35 млн) Антони (Манчестер Юнайтед, 85 млн) Каллум Хадсон-Одой (Байер, аренда) Рахим Стерлинг (Челси, 47,5 млн) Райан Гравенберх (Бавария, 21 млн) Артур Мело (Ливерпуль, аренда) Деле Алли (Бешикташ, аренда) Луиш Машимиану (Лацио, 9 млн) Пьер-Эмерик Обамеянг (Челси, 12 млн) Шарль Де Кетеларе (Милан, 30 млн) Дивок Ориги (Милан, бесплатно) Келвин Бесси (Аякс, 19 млн) Ренату Санчеш (ПСЖ, 13 млн) Мэтт Догерти (Атлетико, бесплатно)

Ранее сообщалось, что Зинченко и Мудрик попали в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ.