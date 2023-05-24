Зинченко и Мудрик - в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ
Издание GOAL составило свой рейтинг переходов.
Британское издание GOAL составило список самых лучших и худших трансферов сезона в АПЛ. В данных рейтингах нашлось место и украинским футболистам.
В топ-5 лучших переходов попал Александр Зинченко, оказавшийся на четвертой строчке, опередив, Лисандро Мартинеза.
Топ-5 лучших переходов сезона в АПЛ:
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) - 51 млн фунтов стерлингов
- Габриэль Жезус (Арсенал) - 45 млн фунтов стерлингов
- Свен Ботман (Ньюкасл Юнайтед) - 35 млн фунтов стерлингов
- Александр Зинченко (Арсенал) - 32 млн фунтов стерлингов
- Лисандро Мартинез (Манчестер Юнайтед) - 56 млн фунтов стерлингов.
В списке трансферов, которые не оправдали ожидания болельщиков, оказался Михаил Мудрик. Вингер Челси также занял четвертое место.
Топ-5 худших переходов сезона в АПЛ:
- Ришарлисон (Тоттенхэм) - 60 млн фунтов стерлингов
- Марк Кукурелья (Челси) - 51 млн фунтов стерлингов
- Калвин Филиппс (Манчестер Сити) - 42 млн фунтов стерлингов.
- Михаил Мудрик (Челси) - 88,5 млн фунтов стерлингов
- Джесси Лингард (Ноттингем Форрест) - бесплатно
Напомним, ранее сообщалось, что Александр Зинченко с супругой объявили о пополнении в семье.