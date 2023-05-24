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Зинченко и Мудрик - в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ

Издание GOAL составило свой рейтинг переходов.
Сегодня, 10:56
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Британское издание GOAL составило список самых лучших и худших трансферов сезона в АПЛ. В данных рейтингах нашлось место и украинским футболистам.

В топ-5 лучших переходов попал Александр Зинченко, оказавшийся на четвертой строчке, опередив, Лисандро Мартинеза.

Топ-5 лучших переходов сезона в АПЛ:

  1. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) - 51 млн фунтов стерлингов
  2. Габриэль Жезус (Арсенал) - 45 млн фунтов стерлингов
  3. Свен Ботман (Ньюкасл Юнайтед) - 35 млн фунтов стерлингов
  4. Александр Зинченко (Арсенал) - 32 млн фунтов стерлингов
  5. Лисандро Мартинез (Манчестер Юнайтед) - 56 млн фунтов стерлингов.

В списке трансферов, которые не оправдали ожидания болельщиков, оказался Михаил Мудрик. Вингер Челси также занял четвертое место.

Топ-5 худших переходов сезона в АПЛ:

  1. Ришарлисон (Тоттенхэм) - 60 млн фунтов стерлингов
  2. Марк Кукурелья (Челси) - 51 млн фунтов стерлингов
  3. Калвин Филиппс (Манчестер Сити) - 42 млн фунтов стерлингов.
  4. Михаил Мудрик (Челси) - 88,5 млн фунтов стерлингов
  5. Джесси Лингард (Ноттингем Форрест) - бесплатно

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Зинченко с супругой объявили о пополнении в семье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Арсенал Лондон Александр Зинченко Михаил Мудрик

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