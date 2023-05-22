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Семья Зинченко милым видео анонсировала пополнение

У игрока сборной Украины вскоре родится еще один ребенок.
Сегодня, 19:08
Александр Зинченко с супругой и дочерью / Getty Images
Александр Зинченко с супругой и дочерью / Getty Images

Александр и Влада Зинченко анонсировали появление второго ребенка в их семье.

Супруги оповестили об этом, записав милое видео с участием их первенца Евы. "Мы ждем тебя", - подписали видео Александр и Влада в своем Instagram

Стоит отметить, что пол будущего ребенка пока остается неизвестным. Также напомним, что появление первенца в семье произошло около двух лет назад.

Ранее стало известно, что пополнение в семье случилось у бывшего полузащитника мюнхенской Баварии.

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