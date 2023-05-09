iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Супруга легенды Баварии объявила о рождении ребенка

Ана Иванович не сообщила пол ребенка.
Вчера, 21:53
Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович / Getty Images
Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович / Getty Images

Супруга экс-хавбека Баварии и МЮ Бастиана Швайнштайгера, сербская теннисистка Ана Иванович, сообщила о рождении третьего ребенка в их семье.

"Привет, мир. Наши сердца полны любви", - написала Иванович в твиттере, прикрепив видео с новорожденным.

При этом стоит отметить, что Ана не сообщила пол ребенка. По информации СМИ, у пары родился еще один сын.

Иванович и Швайнштайгер воспитывают двух мальчиков - пятилетнего Люку и трехлетнего Леона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бастиан Швайнштайгер Ана Иванович

Статьи по теме

Швайнштайгер посмеялся над тем, как стример попытался выговорить его фамилию Швайнштайгер посмеялся над тем, как стример попытался выговорить его фамилию
Швайнштайгер: Погба - лучший в сборной Франции, но в МЮ так не играет Швайнштайгер: Погба - лучший в сборной Франции, но в МЮ так не играет
Иванович: Серена Уильямс изменила женский теннис Иванович: Серена Уильямс изменила женский теннис
Швайнштайгер: Моуринью часто спрашивал у меня про Баварию Швайнштайгер: Моуринью часто спрашивал у меня про Баварию
Помочь журналистам

Видео

Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа00:25
Гвардиола и Анчелотти впервые не выявили победителя в очном противостоянии
Европа00:18
Главный тренер Ньюкасла прокомментировал возможное подписание Роналду и Неймара
Лига Чемпионов00:01
Лига чемпионов: Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Вчера, 23:56
Европа23:56
Де Брюйне установил рекорд Ман Сити в ЛЧ
Европа23:53
Реал и Манчестер Сити обменялись красивыми голами, но победителя выявить не смогли
Европа23:45
Винисиус вошел в топ-3 самых молодых южноамериканцев, забивших 15 голов в ЛЧ
Лига Чемпионов23:35
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Киберспорт23:12
Blast Paris Major 2023: Monte сыграют с The Mongolz
Европа22:59
Экс-игрок сборной Украины: Рашизм - очень опасная для всего мира идеология
Европа22:51
Рома может перехватить у Барселоны защитника Айнтрахта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK