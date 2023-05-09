Супруга легенды Баварии объявила о рождении ребенка

Супруга экс-хавбека Баварии и МЮ Бастиана Швайнштайгера, сербская теннисистка Ана Иванович, сообщила о рождении третьего ребенка в их семье.

"Привет, мир. Наши сердца полны любви", - написала Иванович в твиттере, прикрепив видео с новорожденным.

Hello world! Our hearts are full of love 🤍 @BSchweinsteiger pic.twitter.com/5S7JDgplKt — Ana Ivanovic (@anaivanovic) May 9, 2023

При этом стоит отметить, что Ана не сообщила пол ребенка. По информации СМИ, у пары родился еще один сын.

Иванович и Швайнштайгер воспитывают двух мальчиков - пятилетнего Люку и трехлетнего Леона.