Легенда сборной Германии оценил спорные эпизоды в матче с Испанией

Бывший хавбек Баварии Бастиан Швайнштайгер высказался после матча сборной Германии против Испании (1:2).

"Кто-то должен мне это объяснить. Конечно, это не намеренно. Но рука не прижата непосредственно к телу. У меня сердце кровью обливается, когда я вижу подобное".

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"Хотя сегодня Кроос мог получить красную, нам повезло. Но в эпизоде с неназначенным пенальти не повезло", – сказал Швайнштайгер в интервью Bild.

Напомним, главный арбитр матча Энтони Тейлор не наказал Тони Крооса за грубый фол против Педри на старте игры, а также не назначил пенальти в спорном эпизоде с рукой Марка Кукурельи.

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