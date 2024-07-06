iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда сборной Германии оценил спорные эпизоды в матче с Испанией

Швайнштайгер упрекнул арбитра в ошибках.
Сегодня, 00:52
Бастиан Швайнштайгер / Getty Images
Бастиан Швайнштайгер / Getty Images

Бывший хавбек Баварии Бастиан Швайнштайгер высказался после матча сборной Германии против Испании (1:2).

"Кто-то должен мне это объяснить. Конечно, это не намеренно. Но рука не прижата непосредственно к телу. У меня сердце кровью обливается, когда я вижу подобное".

Читай также: Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия

"Хотя сегодня Кроос мог получить красную, нам повезло. Но в эпизоде с неназначенным пенальти не повезло", – сказал Швайнштайгер в интервью Bild.

Напомним, главный арбитр матча Энтони Тейлор не наказал Тони Крооса за грубый фол против Педри на старте игры, а также не назначил пенальти в спорном эпизоде с рукой Марка Кукурельи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бастиан Швайнштайгер сборная Германии сборная Испании

Статьи по теме

Тренер сборной Испании оценил шансы команды на победу на Евро-2024 Тренер сборной Испании оценил шансы команды на победу на Евро-2024
Кроос - о вылете Германии с Евро-2024: Мы можем гордиться собой, но мы разочарованы Кроос - о вылете Германии с Евро-2024: Мы можем гордиться собой, но мы разочарованы
Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия
Определились два полуфиналиста Евро-2024 Определились два полуфиналиста Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия
Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Испания обыграла Германию, Франция прошла Португалию в 1/4 финала
просмотров

Последние новости

Евро-202401:00
Определились два полуфиналиста Евро-2024
Евро-202400:54
Евро-2024: Испания обыграла Германию, Франция прошла Португалию в 1/4 финала
Евро-202400:52
Легенда сборной Германии оценил спорные эпизоды в матче с Испанией
Евро-202400:47
Франция в серии пенальти обыграла Португалию и вышла в полуфинал Евро-2024
Европа00:33
Мэр Марселя выступил против трансфера игрока, призывающего "убивать евреев"
Европа00:15
Приготовила пасту в полуголом виде: Ванда удивила очередной интимной фотосессией
Вчера, 23:51
Евро-202423:51
Тренер сборной Испании оценил шансы команды на победу на Евро-2024
Европа23:30
Ливерпуль определился с судьбой Салаха, у которого заканчивается контракт
Евро-202423:23
Роналду установил очередной рекорд на чемпионате Европы
НБА23:11
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Франц Вагнер получил максимальное продление от Орландо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK