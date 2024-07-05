Испания - Германия 2:1 видео голов и обзор матча Евро-2024 05.07.2024

В пятницу, 5 июля, в рамках матча 1/4 финала Евро-2024 сборная Испании встречалась с Германией. Матч завершился победой "Фурии Роха" со счетом 2:1.

В основное время команды показали настоящую феерию в плане зрелищного и атакующего футбола, сыграв вничью, ввиду чего судьба команд решилась уже в овертайме.

Исход игры решился уже на 119-й минуте благодаря голу Микеля Мерино, который вколотил мяч головой в сетку ворот.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Испания - Германия матча Евро-2024

Испания - Германия 2:1

Голы: Ольмо, 51, Мерино, 119 - Виртц, 89

Ожидаемые голы (xG): 0.77 - 1.90

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 17 - 22

Удары в створ: 6 - 6

Угловые: 1 - 5

Фолы: 15 - 22

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман (Начо, 46), Кукурелья, Мерино, Ойарсабаль, Фабиан Руис, Родри, Педри (Ольмо, 8), Уильямс, Ямаль (Ферран Торрес, 63), Мората.

Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Раум (Миттельштедт, 57), Мюллер, Кроос, Гюндоган (Фюллькруг, 57), Джан (Андрих, 46), Киммих, Хавертц, Сане (Виртц, 46), Мусиала.

Предупреждения: Рюдигер (13), Раум (28), Ле Норман (29), Андрих (56), Кроос (67), Миттельштедт (73), Ферран Торрес (74).

Удаление: Карвахаль (120+4)

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