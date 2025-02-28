Экс-игрок Манчестер Юнайтед назвал Швайнштайгера лучшим партнером

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе назвал Бастиана Швайнштайгера лучшим партнером в команде.

Напомним, что Туанзебе выступал за манкунианцев с 2016 по 2021 год, а Швайнштайгер - с 2015 по 2017 год.

По словам защитника, немецкий футболист умел буквально все, а в штрафной и вовсе мог замедлять время.

"В то время ему было, по-моему, 34-35 лет, я не мог даже приблизиться к нему. На тот момент мне было 19, я должен был бегать целыми днями. Я не мог... Он был на три, четыре, пять шагов впереди меня.

Он знал, как контролировать мяч и выводить меня из равновесия, поэтому я бежал изо всех сил, и оп, он справился с этим.

И в штрафной он был невероятен, я никогда не видел такого игрока... Он обладал способностью замедлять время", - приводит слова Туанзебе Daily Mail.

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