Швайнштайгер посмеялся над тем, как стример попытался выговорить его фамилию

Немец с улыбкой отреагировал на казус на стриме.

Бывший хавбек Баварии и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер опубликовал в соцсетях момент из стрима известного блогера IShowSpeed, где он пытается произнести фамилию футболиста.

Американцу в паке из FIFA Mobile выпала карточка Швайнштайгера и он попытался выговорить подпись к ней.

На увиденное отреагировал с юмором сам Бастиан, записав отдельное видео, на котором медленно и четко произнес свою фамилию.

Отметим, сам IShowSpeed стал известным на платформе Twitch после того, как стал делать реакции на открытие паков в FIFA, а также из-за любви к форварду Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Миколенко завел канал на Twitch.