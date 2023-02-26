iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Швайнштайгер посмеялся над тем, как стример попытался выговорить его фамилию

Немец с улыбкой отреагировал на казус на стриме.
Сегодня, 20:58
Бастиан Швайнштайгер / Getty Images
Бастиан Швайнштайгер / Getty Images

Бывший хавбек Баварии и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер опубликовал в соцсетях момент из стрима известного блогера IShowSpeed, где он пытается произнести фамилию футболиста.

Американцу в паке из FIFA Mobile выпала карточка Швайнштайгера и он попытался выговорить подпись к ней.

На увиденное отреагировал с юмором сам Бастиан, записав отдельное видео, на котором медленно и четко произнес свою фамилию.

Отметим, сам IShowSpeed стал известным на платформе Twitch после того, как стал делать реакции на открытие паков в FIFA, а также из-за любви к форварду Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Миколенко завел канал на Twitch.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бастиан Швайнштайгер FIFA 23

Статьи по теме

Ограбили игроков: Разработчики FIFA 23 внезапно занизили характеристики карточки Ибрагимовича, спровоцировав обвал цены на игрока Ограбили игроков: Разработчики FIFA 23 внезапно занизили характеристики карточки Ибрагимовича, спровоцировав обвал цены на игрока
"Выгляжу как чувак из "Истории игрушек": Грилиш раскритиковал свой гейм фейс в FIFA 23 "Выгляжу как чувак из "Истории игрушек": Грилиш раскритиковал свой гейм фейс в FIFA 23
Жена защитника Бенфики раскритиковала FIFA 23 за уродливый гейм фейс футболиста Жена защитника Бенфики раскритиковала FIFA 23 за уродливый гейм фейс футболиста
Педри похвастался в соцсетях именным диском с FIFA 23 Педри похвастался в соцсетях именным диском с FIFA 23
Помочь журналистам

Видео

Ярослав Амосов - Логан Сторли: видео боя
Ярослав Амосов - Логан Сторли: видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа21:09
Манчестер Юнайтед выиграл первый трофей с 2017 года
Европа20:58
Швайнштайгер посмеялся над тем, как стример попытался выговорить его фамилию
Европа20:53
Манчестер Юнайтед - обладатель кубка лиги-2022/23
Европа20:23
Бавария добыла уверенную победу над Унионом, прервав беспроигрышную серию берлинцев
Украина20:01
Украина обыграла Нидерланды в последнем матче отбора ЧМ-2023
Европа19:54
Срна: После войны Шахтер выкупит у Челси Мудрика
Европа19:35
Манчестер Юнайтед и Ньюкасл выразили поддержку Украине перед финалом кубка лиги
Европа19:21
Тренер Тоттенхэма: Мы рады победе над Челси, судья был хорош
Европа19:06
Поттер сделал заявление насчет своего будущего в Челси
Европа18:47
Мак Аллистер: Аргентина выиграла чемпионат мира благодаря Месси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK