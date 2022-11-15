"Я не Коля, я Виталик": Миколенко завел канал на Twitch
Виталий Миколенко уже не раз участвовал в разных благотворительных матчах по CS:GO.
Вместе с Александром Зинченко они объединялись с украинскими игроками NaVi, чтобы сыграть в известную компьютерную игру, и собрать деньги на благотворительность.
По всей видимости, защитнику Эвертона понравилось участвовать в подобных событиях, и теперь он решил устраивать их в любое свободное время - украинский футболист завел собственный канал на стриминговой платформе Twitch.
Особенно выделяется описание его канала, которое гласит: "Я не Коля, я Виталик", отсылая на его прозвище, произошедшее от фамилии.
Виталий Миколенко присоединился к огромному количеству спортсменов, которые стримят не только на данной платформе.
Напомним, что звезда ПСЖ Неймар поддерживал Natus Vincere во время недавнего Major в Рио-де-Жанейро.