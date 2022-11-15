iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Я не Коля, я Виталик": Миколенко завел канал на Twitch

Украинец в свободное от матчей и тренировок время будет развлекать фанатов компьютерными играми и беседами.
Сегодня, 01:12
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Виталий Миколенко уже не раз участвовал в разных благотворительных матчах по CS:GO.

Вместе с Александром Зинченко они объединялись с украинскими игроками NaVi, чтобы сыграть в известную компьютерную игру, и собрать деньги на благотворительность.

По всей видимости, защитнику Эвертона понравилось участвовать в подобных событиях, и теперь он решил устраивать их в любое свободное время - украинский футболист завел собственный канал на стриминговой платформе Twitch.

Особенно выделяется описание его канала, которое гласит: "Я не Коля, я Виталик", отсылая на его прозвище, произошедшее от фамилии.

Виталий Миколенко присоединился к огромному количеству спортсменов, которые стримят не только на данной платформе.

Напомним, что звезда ПСЖ Неймар поддерживал Natus Vincere во время недавнего Major в Рио-де-Жанейро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт эвертон Counter-Strike- Global Offensive Twitch Виталий Миколенко

Статьи по теме

NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
NaVi в напряженной борьбе уступили Furia NaVi в напряженной борьбе уступили Furia
Неймар поделился фотографией с просмотра матча IEM Rio Major Furia - NaVi Неймар поделился фотографией с просмотра матча IEM Rio Major Furia - NaVi
Роналду: Манчестер Юнайтед - маркетинговый клуб, Глейзерам плевать на него Роналду: Манчестер Юнайтед - маркетинговый клуб, Глейзерам плевать на него
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уэстбрук ставит блок Дюранту, а Никс устраивают конкурс аллей-упов
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уэстбрук ставит блок Дюранту, а Никс устраивают конкурс аллей-упов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа01:12
"Я не Коля, я Виталик": Миколенко завел канал на Twitch
Европа00:50
Роналду: Манчестер Юнайтед - маркетинговый клуб, Глейзерам плевать на него
Европа00:22
Роналду обвинил руководителей Манчестер Юнайтед в том, что они не верили, что его дочь больна
Теннис00:02
Итоговый турнир-2022 (ATP): Рублев в трех сетах обыграл Медведева, Джокович справился с Циципасом
Вчера, 23:59
НБА23:59
Дрэймонд Грин: Уорриорз снова выиграют чемпионат, даже не являясь лучшей командой лиги
ЧМ-202223:33
Состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-202223:32
Ганнибал и десант из Франции: заявка Туниса на ЧМ-2022
ЧМ-202222:55
Братья Айю и игроки АПЛ, Ла Лиги, Лиги 1: заявка Ганы на ЧМ-2022
Формула 122:41
Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу из-за его намеренной аварии в Монако
НБА22:00
Энтони может отправиться на Тайвань вслед за Ховардом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK