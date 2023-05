Мудрик попал в тройку быстрейших игроков АПЛ

37.31 - Which players recorded the highest top speeds in the Premier League in 2022-23? 37.31 km/h - Kyle Walker 36.70 km/h - Brennan Johnson 36.63 km/h - Mykhailo Mudryk 36.61 km/h - Anthony Gordon 36.53 km/h - Darwin Núñez Guardian. pic.twitter.com/fvTKr6Rnhe

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...