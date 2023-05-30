Мудрик попал в тройку быстрейших игроков АПЛ
Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик попал в тройку самых скоростных игроков по итогам сезона-2022/23 английской Премьер-лиги.
В одном из матчей чемпионата Англии украинец развил максимальную скорость 36,63 км/ч, что позволило ему занять третье место в рейтинге.
Самым быстрым футболистом АПЛ стал защитник Манчестер Сити Кайл Уокер - 37,31 км/ч, а второй показатель у полузащитника Ноттингем Форест Бреннана Джонсона - 36,70 км/ч.
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Также в топ-5 вошли вингер Эвертона Энтони Гордон - 36,61 км/ч и нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес - 36,53 км/ч.
Быстрейшие игроки АПЛ:
- Кайл Уокер (Манчестер Сити) - 37,31 км/ч
- Бреннан Джонсон (Ноттингем Форест) - 36,70 км/ч
- Михаил Мудрик (Челси) - 36,63 км/ч
- Энтони Гордон (Ньюкасл) - 36,61 км/ч
- Дарвин Нуньес (Ливерпуль) - 36,53 км/ч
37.31 - Which players recorded the highest top speeds in the Premier League in 2022-23?— OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2023
37.31 km/h - Kyle Walker
36.70 km/h - Brennan Johnson
36.63 km/h - Mykhailo Mudryk
36.61 km/h - Anthony Gordon
36.53 km/h - Darwin Núñez
Guardian. pic.twitter.com/fvTKr6Rnhe
Напомним, что Мудрик перешел в Челси из Шахтера в январе. В составе лондонской команды украинский вингер провел 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счет две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик подвел итоги первого сезона в Челси.