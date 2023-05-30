Мудрик попал в тройку быстрейших игроков АПЛ

Украинского вингера превзошли только два исполнителя английского чемпионата.

Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик попал в тройку самых скоростных игроков по итогам сезона-2022/23 английской Премьер-лиги.

В одном из матчей чемпионата Англии украинец развил максимальную скорость 36,63 км/ч, что позволило ему занять третье место в рейтинге.

Самым быстрым футболистом АПЛ стал защитник Манчестер Сити Кайл Уокер - 37,31 км/ч, а второй показатель у полузащитника Ноттингем Форест Бреннана Джонсона - 36,70 км/ч.

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Также в топ-5 вошли вингер Эвертона Энтони Гордон - 36,61 км/ч и нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес - 36,53 км/ч.

Быстрейшие игроки АПЛ:

Кайл Уокер (Манчестер Сити) - 37,31 км/ч Бреннан Джонсон (Ноттингем Форест) - 36,70 км/ч Михаил Мудрик (Челси) - 36,63 км/ч Энтони Гордон (Ньюкасл) - 36,61 км/ч Дарвин Нуньес (Ливерпуль) - 36,53 км/ч

37.31 - Which players recorded the highest top speeds in the Premier League in 2022-23?



37.31 km/h - Kyle Walker

36.70 km/h - Brennan Johnson

36.63 km/h - Mykhailo Mudryk

36.61 km/h - Anthony Gordon

36.53 km/h - Darwin Núñez



Guardian. pic.twitter.com/fvTKr6Rnhe — OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2023

Напомним, что Мудрик перешел в Челси из Шахтера в январе. В составе лондонской команды украинский вингер провел 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счет две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик подвел итоги первого сезона в Челси.