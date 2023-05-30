Обратился к Богу: Мудрик подвел итоги сезона

Нападающий сборной Украины и Челси Михаил Мудрик подвел итоги сезона.

Футболист опубликовал пост в Instagram, где обозначил свои планы на будущее.

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"Боже, если сегодня я потеряю надежду, просто напомни мне, что твои планы лучше моих мечт. «Синие», спасибо за поддержку в этом сезоне", - написал Мудрик.

Напомним, 22-летний украинец перебрался в Челси в зимнее трансферное окно, перейдя из Шахтера за 70 миллионов евро + бонусы. За это время Мудрик провел 17 игр, в которых выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что лондонский Челси объявил о назначении нового главного тренера.