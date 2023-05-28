Лэмпард прокомментировал проделанную работу в Челси

Англичанин признал, что можно было отработать и лучше.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда заслужила победу в матче 38-го тура АПЛ против Ньюкасла (1:1).

"Мы должны были победить, думаю. Мы играли так, как должен играть «Челси» дома: создавали больше опасных моментов, действовали более уверенно, чем раньше. Соперник тоже создавал моменты, это хорошая команда, которую раскрепостило отсутствие турнирной мотивации. Против Ньюкасла надо играть осторожно, поскольку он быстро убегает в контратаки.

Было приятно попрощаться с фанатами, я ценю их. Болельщики Челси понимают сложность нашей ситуации на момент моего назначения. Мы не смогли добиться желаемых результатов в этом сезоне, но что есть – то есть.

Я не слишком много ностальгирую. У меня с клубом отличная связь, я еще не раз вернусь сюда.

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Я очень рад за Эвертон. Там есть люди, которым клуб небезразличен. Это большой клуб, он заслуживает играть в АПЛ.

Я возьму паузу, работа была достаточно интенсивной. Я отдал все силы. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Лэмпард в интервью BBC.

Напомним, Челси завершил сезон на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав за 38 туров 44 очка.