Почеттино вскоре возглавит Челси

Аргентинец приступит к своим обязанностям на следующей неделе.

Лондонский Челси наконец согласовал все детали контракта с новым наставником клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, на следующей неделе Маурисио Почеттино приступит к исполнению обязанностей в качестве тренера "синих".

Читай также: Челси хочет приобрести лидера Спортинга

Соглашение с аргентинцем подписано до июля 2026 года. Финансовые детали договора не сообщаются.

Официальное объявление со стороны клуба уже готово, однако, когда его выпустят остается неизвестным.