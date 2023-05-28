Почеттино вскоре возглавит Челси
Аргентинец приступит к своим обязанностям на следующей неделе.
Лондонский Челси наконец согласовал все детали контракта с новым наставником клуба.
Как сообщает Фабрицио Романо, на следующей неделе Маурисио Почеттино приступит к исполнению обязанностей в качестве тренера "синих".
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Соглашение с аргентинцем подписано до июля 2026 года. Финансовые детали договора не сообщаются.
Официальное объявление со стороны клуба уже готово, однако, когда его выпустят остается неизвестным.