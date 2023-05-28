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Челси хочет приобрести лидера Спортинга

"Синие" намерены купить Мануэля Угарте и оставить его в аренде в стане "львов".
Сегодня, 13:02
Мануэль Угарте / Getty Images
Мануэль Угарте / Getty Images

Лондонский Челси намерен усилить линию центра поля еще одним игроком.

Как сообщает издание RMC, ссылаясь на A Bola, "синие" хотят выиграть у ПСЖ конкуренцию за Мануэля Угарте.

Оба клуба готовы активировать сумму выкупа в 60 млн евро прописанную в контракте игрока, но при этом, лондонцы готовы заплатить дополнительные бонусы, а также оставить игрока на год в аренде в стане "львов".

В этом сезоне хавбек оборонительного плана провел 41 матч во всех турнирах за лиссабонцев, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль также готов приобрести Угарте, однако, "красные", похоже, выбыли из гонки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ПСЖ Спортинг Лиссабон

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