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Ливерпуль готов подписать талантливого хавбека Спортинга

Мануэль Угарте может перейти в более статусный клуб.
Сегодня, 15:30
Мануэль Угарте / Getty Images
Мануэль Угарте / Getty Images

Ливерпуль, нуждающийся в усилении центра поля, кажется, определился с тем, кто именно будет решать их проблемы в этой зоне.

Как сообщает издание Record, "красные" готовы активировать сумму выкупа в размере 60 млн евро, прописанную в контракте Мануэля Угарте со Спортингом.

Угарте рассматривается в качестве одного из самых доступных вариантов на трансферном рынке. Также представитель уругвайца подтвердил, что, хавбек с огромной долей вероятности покинет стан "львов" этим летом.

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Наставник Спортинга Рубен Аморим хотел бы удержать лидера в команде, однако, руководство клуба согласно отпустить футболиста за клаусулу.

В текущем сезоне полузащитник оборонительного плана провел за гранда португальского чемпионата 45 игр во всех турнирах, отметившись одним асистом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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