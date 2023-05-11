Ливерпуль готов подписать талантливого хавбека Спортинга

Мануэль Угарте может перейти в более статусный клуб.

Ливерпуль, нуждающийся в усилении центра поля, кажется, определился с тем, кто именно будет решать их проблемы в этой зоне.

Как сообщает издание Record, "красные" готовы активировать сумму выкупа в размере 60 млн евро, прописанную в контракте Мануэля Угарте со Спортингом.

Угарте рассматривается в качестве одного из самых доступных вариантов на трансферном рынке. Также представитель уругвайца подтвердил, что, хавбек с огромной долей вероятности покинет стан "львов" этим летом.

Читай также: Ливерпуль может подписать вратаря из середняка второй Бундеслиги

Наставник Спортинга Рубен Аморим хотел бы удержать лидера в команде, однако, руководство клуба согласно отпустить футболиста за клаусулу.

В текущем сезоне полузащитник оборонительного плана провел за гранда португальского чемпионата 45 игр во всех турнирах, отметившись одним асистом.