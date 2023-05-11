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Ливерпуль может подписать вратаря из середняка второй Бундеслиги

Рон-Роберт Цилер станет заменой Алиссону.
Сегодня, 11:41
Рон-Роберт Цилер / Getty Images
Рон-Роберт Цилер / Getty Images

Вратарь Ганновера Рон-Роберт Цилер может продолжить карьеру в Ливерпуле, пишет Bild.

Напомним, что 34-летний вратарь имеет опыт игры в Англии, он выступал за молодежные команды Манчестер Юнайтед, а также провел сезон в Лестере.

Мерсисайдцы рассматривают Цилера, как подмену Алиссону, ведь летом клуб могут покинуть оба резервных вратаря - Адриан и Куивин Келлехер.

Возможный трансфер Цилера в «Ливерпуль связывают с вероятным назначением в английский клуб Йорга Шмадтке на пост спортивного директора.

Контракт Цилера с Ганновером рассчитан до лета 2024 года, а Трансфермаркт оценивает кипера всего в 700 тысяч евро.

Также напомним, что летом Ливерпуль покинет полузащитник Артур.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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