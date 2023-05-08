iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полузащитник подтвердил, что покинет Ливерпуль будущим летом

К сожалению, сотрудничество не оправдало ни одну из сторон.
Сегодня, 16:22
Артур Мело / Getty Images
Артур Мело / Getty Images

Артур Мело подтвердил сообщения о том, что он не останется в Ливерпуле по окончанию сезона-2022/23.

Игрок был арендован мерсисайдцами летом 2022 года, однако постоянные травмы так и не дали ему сделать полноценный дебют - за первую команду бразилец отыграл всего 13 минут.

"Я готов к новому вызову. Я надеюсь попрощаться с Ливерпулем, сыграв несколько минут", - цитирует игрока Фабрицио Романо.

"Хочу сказать спасибо болельщикам, клубу и Юргену Клоппу, которые всегда хорошо ко мне относились. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Ла Лига может стать для меня вариантом".

Читай также: Рамсдейл рассказал об особенной мотивации Арсенала перед матчем против Ньюкасла

Напомним, что контракт Артура Мело принадлежит туринскому Ювентусу, который на футболиста не рассчитывает.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ артур мело

Статьи по теме

Запомнит на всю жизнь: звезда Вест Хэма довела до слез юного фаната своим подарком Запомнит на всю жизнь: звезда Вест Хэма довела до слез юного фаната своим подарком
Рамсдейл рассказал об особенной мотивации Арсенала перед матчем против Ньюкасла Рамсдейл рассказал об особенной мотивации Арсенала перед матчем против Ньюкасла
Холанд может получить от Манчестер Сити солидные бонусы по итогам сезона-2022/23 Холанд может получить от Манчестер Сити солидные бонусы по итогам сезона-2022/23
Де Дзерби: Брайтон должен сконцентрироваться на выступлениях, а не результатах Де Дзерби: Брайтон должен сконцентрироваться на выступлениях, а не результатах
Помочь журналистам

Видео

Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя
Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров

Последние новости

Европа17:54
Азар может завершить карьеру в следующем году
Украина17:40
Кривбасс - Динамо 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Украины
Украина17:20
Рух прервал серию из девяти матчей без побед, разгромив Ингулец
Формула 116:56
Леклер разочарован отсутствием стабильности у болида Феррари
Украина16:51
Верес на своем поле уступил Колосу
Европа16:22
Полузащитник подтвердил, что покинет Ливерпуль будущим летом
Украина16:16
Минай добыл уверенную победу над Ворсклой
Европа15:52
Запомнит на всю жизнь: звезда Вест Хэма довела до слез юного фаната своим подарком
Европа15:50
Ключевой полузащитник ПСЖ может перейти в Аль-Хиляль
ММА15:24
Макгрегор - о поражении Сехудо: Он сел на шпагат как стриптизерша
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK