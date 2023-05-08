Полузащитник подтвердил, что покинет Ливерпуль будущим летом
Артур Мело подтвердил сообщения о том, что он не останется в Ливерпуле по окончанию сезона-2022/23.
Игрок был арендован мерсисайдцами летом 2022 года, однако постоянные травмы так и не дали ему сделать полноценный дебют - за первую команду бразилец отыграл всего 13 минут.
"Я готов к новому вызову. Я надеюсь попрощаться с Ливерпулем, сыграв несколько минут", - цитирует игрока Фабрицио Романо.
"Хочу сказать спасибо болельщикам, клубу и Юргену Клоппу, которые всегда хорошо ко мне относились. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Ла Лига может стать для меня вариантом".
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Напомним, что контракт Артура Мело принадлежит туринскому Ювентусу, который на футболиста не рассчитывает.