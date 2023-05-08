Рамсдейл рассказал об особенной мотивации Арсенала перед матчем против Ньюкасла

Лондонский Арсенал продолжает борьбу за чемпионство Англии благодаря выездной победе над Ньюкаслом (2:0).

После матча голкипер "канониров" Аарон Рамсдейл признался, что до того, как выйти на газон Сент-Джеймс Парк, им показали ту часть документального сериала про клуб "Все или ничего", в котором лондонцы год назад уступили Ньюкаслу и проиграли борьбу за зону Лиги чемпионов.

"Огромная гордость и небольшое облегчение прийти сюда и устроить представление, особенно после разговоров о том, что произошло в прошлом году", — цитирует вратаря The Athletic. "Мы хотели навязать себя игре и толпе".

"О ней (прошлогодней игре) не упоминалось до встречи перед тем, как мы покинули отель. Тренер показал нам отрывок из прошлогоднего документального фильма, показал все наши лица, включая персонал, и показал, как нам было больно".

"Как только мы вышли из отеля, у нас появилось жгучее ощущение, что сегодня все будет по-другому. Возможно, это дало нам дополнительную мотивацию. Когда нам нужно было копнуть глубже, это действительно помогло нам".

Благодаря этой победе Арсенал держится на расстоянии одного очка от Манчестер Сити, который сыграл на один матч меньше. В следующем туре команда Микеля Артеты примет в гостях Брайтон.