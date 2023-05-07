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Арсенал в непростом матче разобрался с Ньюкаслом

Легко эта победа "канонирам" не досталась.
Вчера, 21:01
Ньюкасл - Арсенал / Getty Images
Ньюкасл - Арсенал / Getty Images

В воскресенье, 7 мая, Арсенал отправился к Ньюкаслу на Сент-Джеймс Парк.

Хозяева активно начали матч, засадила в штангу, но вскоре заработали пенальти в свои ворота, который арбитр все же отменил. Однако "канониры" не сильно расстроились, ведь уже через пару минут Эдагор дальним ударом открыл счет.

Источник: Getty Images

В первом тайме более кроме плотной и агрессивной борьы ничего и не было. А вот во втором команды снова начали обмениваться острыми моментами, пока Шер не срезал мяч в собственные ворота. Ньююкасл попытался отыграть хотя бы мяч, но не смог пробить Ремсдейла.

Источник: Getty Images

Статистика матча Ньюкасл - Арсенал чемпионата Англии

Ньюкасл - Арсенал 0:2
Голы: Эдагор, 14, Шер (автогол), 71

Ожидаемые голы (xG): 1.42 - 1.32
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 5 - 6
Фолы: 16 - 12

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман, Берн (Таргетт, 82) - Бруно Гимараэс, Уиллок (Сен-Максимен, 78), Мерфи (Альмирон, 65), Жоэлинтон (Андерсон, 81) - Уилсон (Гордон, 78), Исак.

Арсенал: Рэмсдейл - Уайт, Габриэл, Кивер, Зинченко (Тирни, 61) - Джака, Жоржиньо, Эдегор (Парти, 80) - Сака (Нелсон, 87), Мартинелли (Троссард, 80), Габриэл Жезус (Нкетиа, 87).

Предупреждения: Берн, 73, Шер, 90+6 - Нкетиа, 90+6

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Арсенал Лондон

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