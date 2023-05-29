Почеттино - новый главный тренер Челси

Лондонский Челси официально объявил о назначении Маурисио Почеттино на должность главного тренера клуба.

Аргентинский специалист подписал двухлетний контракт с "синими" с опцией продления еще на год. Почеттино начнет работу в Челси уже 1 июля.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2023

Последним местом работы аргентинца был ПСЖ, откуда 51-летнего тренера уволили летом 2022 года. До этого он больше 5 лет тренировал Тоттенхэм.

Напомним, что в текущем сезоне лондонцы расстались с Томасом Тухелем и пригласили Фрэнка Лэмпарда на должность временного тренера.

По итогам сезона "синие" заняли лишь 12-е место и пропустят следующий еврокубковый сезон.

Также ранее стало известно, что Жозе Моуринью может покинуть Рому этим летом.