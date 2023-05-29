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Почеттино - новый главный тренер Челси

Аргентинский специалист подписал двухлетний контракт.
Сегодня, 15:11
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Лондонский Челси официально объявил о назначении Маурисио Почеттино на должность главного тренера клуба.

Аргентинский специалист подписал двухлетний контракт с "синими" с опцией продления еще на год. Почеттино начнет работу в Челси уже 1 июля.

Последним местом работы аргентинца был ПСЖ, откуда 51-летнего тренера уволили летом 2022 года. До этого он больше 5 лет тренировал Тоттенхэм.

Напомним, что в текущем сезоне лондонцы расстались с Томасом Тухелем и пригласили Фрэнка Лэмпарда на должность временного тренера. 

По итогам сезона "синие" заняли лишь 12-е место и пропустят следующий еврокубковый сезон.

Также ранее стало известно, что Жозе Моуринью может покинуть Рому этим летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Мауриcио Почеттино

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