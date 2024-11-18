Мудрик – в ТОП-5 самых быстрых игроков АПЛ в этом сезоне
Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик входит в ТОП-5 самых быстрых игроков сезона 2024/25 в английской Премьер-лиге.
Украинец показывал максимальную скорость в этом сезоне 35,79 км/ч. Это пятый результат по всей лиге.
Скорее Мудрика были форварды Ноттингем Форрест а Вулвергемптона Антони Эланга (35,9) и Карлос Форбс (36,57), хавбек Ман Сити Матеус Нуньес (36,72), а также защитник Тоттенгема Мики ван де Вен (37,12) был самым быстрым и в прошлом сезоне.
ТОП-5 самых быстрых полузащитников АПЛ
- Матеус Нуньес (36,72)
- Мудрик Михаил (35,79)
- Амаду Онана (35,54)
- Мохаммед Кудус (35,31)
- Жан-Рикнер Бельгард (35,05)
Отметим, что в прошлом сезоне защитник сборной Украины и Борнмута Илья Забарный показывал скорость 36,6 км/ч, но осенью такую скорость еще не демонстрировал. И Мудрик, и Забарный готовятся к матчу против Албании в рамках Лиги наций.
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