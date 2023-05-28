"Возьми другой ракурс": Мудрик после матча обратился к оператору со странной просьбой

Он же пошутил?

Вингер Челси Михаил Мудрик стал звездой в соцсетях благодаря своему диалогу с оператором после матча против Ньюкасла (1:1).

Украинец увидел, что его снимает человек с ТВ-камерой, после чего подошел к нему и попросил выбрать другой ракурс.

Неизвестно, была ли это шутка, однако оператор стал снимать игрока по другому, чем Мудрик был явно доволен.

Mudryk telling the cameraman to get his better angle 😂 pic.twitter.com/Vf2Oh2hpDj — Chels (@CheIseacheIsea) May 28, 2023

Напомним, за 15 матчей в АПЛ Михаил отличился лишь двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда Челси мечтает вернуться в лондонский клуб.