Бывшая звезда Челси мечтает вернуться в лондонский клуб

Хотя Оскару и комфортно в Китае, он все же хочет вернуться туда, где играл в свой лучший футбол.

Зимой 2017 года состоялся трансфер, который шокировал фанатов Челси - одна из главных звезд клуба Оскар за 60 миллионов евро перешел в китайский Шанхай Порт (ранее Шанхай СИПГ).

С того момента прошло уже больше шести лет и в интервью для talkSPORT 31-летний бразилец признался, что мечтает о том, чтобы вернуться в Европу и снова надеть синюю футболку.

"Конечно, я мечтаю вернуться в Челси, потому что всем известна моя страсть к этому клубу. У меня такая же страсть к Шанхаю. Это два клуба, в которых я играл долгое время", - сказал полузащитник.

"У меня много хороших воспоминаний о Челси, и у меня также много хороших воспоминаний о Шанхае. Но я все еще здесь, и у меня все еще есть мечта играть за эту команду. Так что, если бы я мог вернуться в Европу или в Челси, нам нужно было бы поговорить. А пока я здесь и пытаюсь снова выиграть титул".

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Напомним, что за четыре с половиной года в составе Челси Оскар по разу становился чемпионом АПЛ (2014/15), обладателем кубка лиги (2015) и победителем Лиги Европы (2013).