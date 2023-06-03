Атлетико и Бавария ведут борьбу за игрока Боруссии Д
После того, как дортмундская Боруссия не смогла стать чемпионом Германии, было объявлено, что Рафаэль Геррейро покинет команду летом, когда завершится его контракт.
Как сообщает Фабрицио Романо, 29-летний португалец сейчас изучает все варианты продолжения карьеры.
Главными кандидатами на игрока считаются мадридский Атлетико и мюнхенская Бавария, которые заинтересованы в левом защитнике, который также может сыграть в центре поля.
Ницца тоже была бы не против забрать игрока, но у французской команды не так много шансов на успех.
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Рафаэль Геррейро присоединился к Боруссии летом 2016 года, перейдя из французского Лорьяна за 16 миллионов евро.
За семь лет в Дортмунде португалец принял участие в 224 матчах, в которых отметился 40 голами и 50 результативными передачами.