Атлетико и Бавария ведут борьбу за игрока Боруссии Д

Оба коллектива смогут забрать футболиста бесплатно, так как совсем скоро он станет свободным агентом.

После того, как дортмундская Боруссия не смогла стать чемпионом Германии, было объявлено, что Рафаэль Геррейро покинет команду летом, когда завершится его контракт.

Как сообщает Фабрицио Романо, 29-летний португалец сейчас изучает все варианты продолжения карьеры.

Главными кандидатами на игрока считаются мадридский Атлетико и мюнхенская Бавария, которые заинтересованы в левом защитнике, который также может сыграть в центре поля.

Ницца тоже была бы не против забрать игрока, но у французской команды не так много шансов на успех.

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Рафаэль Геррейро присоединился к Боруссии летом 2016 года, перейдя из французского Лорьяна за 16 миллионов евро.

За семь лет в Дортмунде португалец принял участие в 224 матчах, в которых отметился 40 голами и 50 результативными передачами.