Королева тверка: Новичок Арсенала встречается с девушкой, которая покорила его откровенными танцами

В понедельник, 23 января, лондонский Арсенал официально подписал защитника Польши Якуба Кивера.

22-летний защитник приехал в Лондон вместе со своей возлюбленной Клаудией Ковальчик. Она присутствовала на презентации Якуба в Арсенале.

"Очень горжусь. Ты заслуживаешь!", - написала Клаудия.

Примечательно, что девушка знаменита тем, что активно занимается откровенными танцами. Ковальчик называет себя - Claudia Redheded (Рыженькая Клаудия).

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30-летняя танцовщица специализируется на тверке, который исполняется в сексуальной манере.

Отметим, что в 2017 году Клаудия была признана королевой тверка, выиграв титул Queen of Germany Twerk Competion17. В 2018 году девушка дошла до полуфинала европейского турнира по тверку.

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