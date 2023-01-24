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Королева тверка: Новичок Арсенала встречается с девушкой, которая покорила его откровенными танцами

Якуб Кивер влюблен в знаменитую полячку.
Сегодня, 11:15
Клаудия Ковальчик / instagram.com/claudia.redheaded_babe
Клаудия Ковальчик / instagram.com/claudia.redheaded_babe

В понедельник, 23 января, лондонский Арсенал официально подписал защитника Польши Якуба Кивера.

22-летний защитник приехал в Лондон вместе со своей возлюбленной Клаудией Ковальчик. Она присутствовала на презентации Якуба в Арсенале.

"Очень горжусь. Ты заслуживаешь!", - написала Клаудия.

Примечательно, что девушка знаменита тем, что активно занимается откровенными танцами. Ковальчик называет себя - Claudia Redheded (Рыженькая Клаудия).

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30-летняя танцовщица специализируется на тверке, который исполняется в сексуальной манере.

Отметим, что в 2017 году Клаудия была признана королевой тверка, выиграв титул Queen of Germany Twerk Competion17. В 2018 году девушка дошла до полуфинала европейского турнира по тверку.

Ранее на ISPORT.ua вышел материал, в котором вы могли познакомиться с красоткой новичка Ливерпуля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал якуб кивер

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