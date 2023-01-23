Жена Икарди кардинально изменила имидж, презентовав себя в сексуальном стиле

Ванда Нара решилась на изменения в жизни.

Ванда Нара, жена форварда Галатасарая Мауро Икарди, известна своим эпатажным поведением и образом жизни.

Аргентинская модель решила кардинально изменить свой имидж после серии скандалов и громких ссор с именитым футболистом.

Девушка изменила цвет волос, перекрасившись из блондинки в шатенку.

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Стоит отметить, что Ванда предстала перед своими подписчиками в сексуальном образе, где и представила себя новую.

Многие фанаты девушки оценили изменения, заявив, что ей очень подходит новый цвет волос.

Напомним, возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок.