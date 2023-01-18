Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок

Ванда Нара, жена форварда Галатасарая Мауро Икарди, попала в неловкую ситуацию, ввиду которой у нее могут отнять аккаунт в соцсетях.

Аргентинская модель недавно вела трансляцию в инстаграме, в ходе которой не заметила, что у нее из-под майки стал виден сосок.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Нара не сразу это заметила, однако после замечаний от подписчиков она поправила одежду и посмеялась над сложившейся ситуацией.

Как оказалось позднее, Ванде может быть не до смеха. Инстаграм может заблокировать аккаунт модели за нарушение правил сообщества, а именно демонстрацию интимных частей тела в обнаженном виде.

Ранее сообщалось, что жена Икарди обвинила игрока сборной Аргентины в измене своей возлюбленной.