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Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок

Ванда ходит по тонкому льду.
Сегодня, 10:51
Ванда Нара / The Sun
Ванда Нара / The Sun

Ванда Нара, жена форварда Галатасарая Мауро Икарди, попала в неловкую ситуацию, ввиду которой у нее могут отнять аккаунт в соцсетях.

Аргентинская модель недавно вела трансляцию в инстаграме, в ходе которой не заметила, что у нее из-под майки стал виден сосок.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Нара не сразу это заметила, однако после замечаний от подписчиков она поправила одежду и посмеялась над сложившейся ситуацией.

Как оказалось позднее, Ванде может быть не до смеха. Инстаграм может заблокировать аккаунт модели за нарушение правил сообщества, а именно демонстрацию интимных частей тела в обнаженном виде.

Ранее сообщалось, что жена Икарди обвинила игрока сборной Аргентины в измене своей возлюбленной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инстаграм Мауро Икарди грудь Ванда Нара

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