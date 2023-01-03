Сдала с потрохами или оболгала? Жена Икарди обвинила игрока сборной Аргентины в измене своей возлюбленной

Ванда Нара, жена форварда Галатасарая Мауро Икарди, заявила, что хавбек Атлетико Родриго Де Поль изменял своей девушке. Об этом аргентинская модель рассказала в личном общении с журналистом Анхелем Де Брито.

"Многие женатые футболисты пишут знаменитым женщинам. Ванда Нара сказала мне, что Родриго писал половине мира.

В какой-то момент она рассказала, что Де Поль писал многим известным девушкам, одной из которых была Чина Суарес", – заявил Де Брито.

Чина Суарес

В свою очередь, Де Пауль опроверг данное заявление, назвав все вышесказанное "чушью". Аргентинец уже длительное время находится в отношениях с певицей и актрисой Мартиной Штоссель.

Де Пауль с девушкой

Напомним, Ванда Нара обвиняла Мауро Икарди в измене с известной моделью Чиной Суарес. Девушке приписывают скандал с отправкой интимных видео игрокам сборной Аргентины.

Ранее Икарди объявил о воссоединении с Вандой Нарой.