Сдала с потрохами или оболгала? Жена Икарди обвинила игрока сборной Аргентины в измене своей возлюбленной
Ванда Нара, жена форварда Галатасарая Мауро Икарди, заявила, что хавбек Атлетико Родриго Де Поль изменял своей девушке. Об этом аргентинская модель рассказала в личном общении с журналистом Анхелем Де Брито.
"Многие женатые футболисты пишут знаменитым женщинам. Ванда Нара сказала мне, что Родриго писал половине мира.
В какой-то момент она рассказала, что Де Поль писал многим известным девушкам, одной из которых была Чина Суарес", – заявил Де Брито.
В свою очередь, Де Пауль опроверг данное заявление, назвав все вышесказанное "чушью". Аргентинец уже длительное время находится в отношениях с певицей и актрисой Мартиной Штоссель.
Напомним, Ванда Нара обвиняла Мауро Икарди в измене с известной моделью Чиной Суарес. Девушке приписывают скандал с отправкой интимных видео игрокам сборной Аргентины.