И снова вместе: Икарди объявил о воссоединении с Вандой Нарой
Скандальная пара помирилась.
Нападающий Галатасарая, права на которого принадлежат ПСЖ, Мауро Икарди вновь встречается с моделью Вандой Нарой.
"Она не женщина всей моей жизни – она и есть вся моя жизнь в облике женщины.
У диснеевских историй тоже бывают вторые сезоны", – написал в соцсетях аргентинец.
Напомним, некоторое время назад девушка объявила о расставании с Икарди, однако позднее футболист намекал на воссоединение, несмотря на слухи о романе Нары с аргентинским рэпером.
Ранее сообщалось, что ПСЖ определился с ценником на Икарди.