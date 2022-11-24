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И снова вместе: Икарди объявил о воссоединении с Вандой Нарой

Скандальная пара помирилась.
Сегодня, 20:45
Нара и Икарди / Getty Images
Нара и Икарди / Getty Images

Нападающий Галатасарая, права на которого принадлежат ПСЖ, Мауро Икарди вновь встречается с моделью Вандой Нарой.

"Она не женщина всей моей жизни – она и есть вся моя жизнь в облике женщины.

У диснеевских историй тоже бывают вторые сезоны", – написал в соцсетях аргентинец.

Напомним, некоторое время назад девушка объявила о расставании с Икарди, однако позднее футболист намекал на воссоединение, несмотря на слухи о романе Нары с аргентинским рэпером.

Ранее сообщалось, что ПСЖ определился с ценником на Икарди.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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