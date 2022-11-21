ПСЖ определился с ценником на Икарди

ПСЖ просит за своего форварда Мауро Икарди слишком много. Так считают в стане Галатасарая, где сейчас выступает на правах аренды футболист.

По информации Calciomercato, парижане готовы продать 29-летнего аргентинца за 30 млн евро. Стамбульский клуб не готов выплачивать такую сумму за футболиста.

Действующий контракт ПСЖ с игроком рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету аргентинца 4 гола и 3 ассиста в 6 матчах чемпионата Турции.

Ранее сообщалось, что Икарди после расставания с Нарой начал встречаться с турецкой актрисой.