ПСЖ определился с ценником на Икарди
Парижане хотят выручить за игрока неплохую сумму.
ПСЖ просит за своего форварда Мауро Икарди слишком много. Так считают в стане Галатасарая, где сейчас выступает на правах аренды футболист.
По информации Calciomercato, парижане готовы продать 29-летнего аргентинца за 30 млн евро. Стамбульский клуб не готов выплачивать такую сумму за футболиста.
Действующий контракт ПСЖ с игроком рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне на счету аргентинца 4 гола и 3 ассиста в 6 матчах чемпионата Турции.
Ранее сообщалось, что Икарди после расставания с Нарой начал встречаться с турецкой актрисой.