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Икарди после расставания с Нарой начал встречаться с турецкой актрисой

Сейчас аргентинский форвард выступает на правах аренды за стамбульский Галатасарай.
Сегодня, 19:18
Мауро Икарди / instagram.com/mauroicardi
Мауро Икарди / instagram.com/mauroicardi

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди, выступающий в нынешнем сезоне в аренде за стамбульский Галатасарай, после длительного и скандального расставания со своей женой Вандой Нарой недолго оставался одиноким, найдя себе новую пару в Турции.

Как сообщает Marca, 29-летний аргентинец начал встречаться с известной турецкой актрисой Деврим Озкан.

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Икарди и Озкан были замечены вместе во время отдыха с друзьями. На появившемся в Сети совместном фото, где также присутствовал одноклубник аргентинского форварда Лукас Торрейра, футболист и актриса держались за руки, что дало повод предположить, что они пребывают в отношениях.

Источник: Marca

Кроме того, Озкан была замечена на трибунах стадиона на нескольких последних матчах Галатасарая.

24-летняя Деврим Озкан считается одной из наиболее перспективных актрис Турции и пользуется популярностью у себя в стране благодаря ролям в местных сериалах.

Ранее сообщалось, что Мауро Икарди после расставания с Вандой Нарой уволил ее с должности своего агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: галатасарай Мауро Икарди Ванда Нара

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