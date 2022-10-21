Жену Икарди застали за изменой футболисту с юным рэпером

Ванда Нара поцеловалось с парнем, моложе ее на 13 лет.

Пока форвард Галатасарая Мауро Икарди обустраивается в Турции и привыкает к новому чемпионату, его жена Ванда Нара попалась на измене.

Аргентинская модель крутит роман с рэпером L-Gante. Сегодня у 22-летнего артиста вышел клип, где Ванда снялась в главной роли. На видео рэпер и Нара обнимаются и целуются в постели.

Кроме того, журналисты обнародовали фотографию, где L-Gante целуется с Вандой, чтобы ее поцеловать.

Напомним, некоторое время назад девушка объявила о расставании с аргентинцем, однако позднее футболист намекнул на воссоединение.

Ранее сообщалось, что жена Икарди шокировала зрителей телешоу своим образом.