Жену Икарди застали за изменой футболисту с юным рэпером
Ванда Нара поцеловалось с парнем, моложе ее на 13 лет.
Пока форвард Галатасарая Мауро Икарди обустраивается в Турции и привыкает к новому чемпионату, его жена Ванда Нара попалась на измене.
Аргентинская модель крутит роман с рэпером L-Gante. Сегодня у 22-летнего артиста вышел клип, где Ванда снялась в главной роли. На видео рэпер и Нара обнимаются и целуются в постели.
Кроме того, журналисты обнародовали фотографию, где L-Gante целуется с Вандой, чтобы ее поцеловать.
Y por acá qué pasó 🫢 #wandanara #l_gante pic.twitter.com/jQCTQfnhaS— Vero Casos Reales (@verotuber2) October 17, 2022
Напомним, некоторое время назад девушка объявила о расставании с аргентинцем, однако позднее футболист намекнул на воссоединение.
Ранее сообщалось, что жена Икарди шокировала зрителей телешоу своим образом.