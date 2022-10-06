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Футбол

Дерзкий наряд: Жена Икарди шокировала зрителей телешоу своим образом

Ванда Нара продолжает удивлять людей своими нарядами.
Сегодня, 09:45
Ванда Нара / The Sun/thesun.co.uk
Ванда Нара / The Sun/thesun.co.uk
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Жена нападающего Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара стала судьей аргентинского аналога шоу Маска.

Девушка в очередном выпуске шокировала фанатов своим внешним видом. Нара продемонстрировала свою фигуру в откровенном комбинезоне.

Ванда была одета в красивый черный комбинезон, а его особенностью была прозрачность.

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Девушка в Instagram добавила фотографию, написав: "Мой сегодняшний образ".

Напомним, некоторое время назад девушка объявила о расставании с аргентинцем, однако позднее футболист намекнул на воссоединение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол вне игры Мауро Икарди Ванда Нара
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