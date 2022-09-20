iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жена Мауро Икарди впечатлила зрителей аргентинского телешоу своим образом

Ванда Нара предстала перед любителями программы Маска в сногсшибательном наряде.
Сегодня, 12:53
Ванда Нара / The Sun
Ванда Нара / The Sun
0 0 0

Жена и агент Мауро Икарди Ванда Нара стала судьей аргентинского аналога шоу Маска.

Накануне состоялся премьерный выпуск передачи, в котором девушка поразила телезрителей своим образом.

Нара появилась на телешоу в обтягивающем платье от дизайнера Фабиана Зитты, сразив наповал не только ценителей шоу, но и своих подписчиков.

Всего за несколько часов пост аргентинки в Instagram более 200 тысяч лайков, а большинство читателей отметило то, в какой потрясающей форме находится супруга футболиста.

Напомним, ранее Икарди перешел в стан турецкого Галатасарая, где проведет следующий сезон на правах аренды.

0 0 0

Статьи по теме

Нганну сделал заявление касаемо своего будущего в UFC Нганну сделал заявление касаемо своего будущего в UFC
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Депай: Я хочу большего, чем два выхода в старте за Барселону Депай: Я хочу большего, чем два выхода в старте за Барселону
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

ММА16:30
Нганну сделал заявление касаемо своего будущего в UFC
ММА16:13
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа15:53
Депай: Я хочу большего, чем два выхода в старте за Барселону
Лига наций15:20
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Европа14:59
Абрахам: Дибала так же хорош, как и в FIFA, хотя выглядит на 12 лет
Украина14:43
Динамо пыталось подписать вингера сборной Гондураса
Европа14:25
Шотландия - Украина: прогноз на матч Лиги наций
Европа14:18
Президент Баварии высказался о будущем Нагельсманна в клубе
Европа13:49
Левандовски: Не считаю, что из Барселоны путь к Золотому мячу короче, чем из Баварии
Украина13:21
Шотландия - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK