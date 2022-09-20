Жена Мауро Икарди впечатлила зрителей аргентинского телешоу своим образом

Жена и агент Мауро Икарди Ванда Нара стала судьей аргентинского аналога шоу Маска.

Накануне состоялся премьерный выпуск передачи, в котором девушка поразила телезрителей своим образом.

Нара появилась на телешоу в обтягивающем платье от дизайнера Фабиана Зитты, сразив наповал не только ценителей шоу, но и своих подписчиков.

Всего за несколько часов пост аргентинки в Instagram более 200 тысяч лайков, а большинство читателей отметило то, в какой потрясающей форме находится супруга футболиста.

Напомним, ранее Икарди перешел в стан турецкого Галатасарая, где проведет следующий сезон на правах аренды.