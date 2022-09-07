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Икарди определился с местом продолжения карьеры

Турецкий клуб согласовал переход форварда ПСЖ.
Сегодня, 13:57
Мауро Икарди / Getty Images
Мауро Икарди / Getty Images
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Нападающий ПСЖ Мауро Икарди в ближайшее время должен пополнить состав Галатасарая.

Как сообщает журналист Николо Скира, турецкий клуб полностью согласовал переход аргентинского форварда с его женой и агентом Вандой Нарой.

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Вскоре 29-летний футболист должен прилететь в Стамбул для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Икарди присоединится к Галатасараю на правах аренды. Стамбульский клуб обеспечит игроку 3 миллиона евро от его общей заработной платы, а остальную часть продолжит выплачивать ПСЖ.

В минувшем сезоне Икарди в составе ПСЖ принял участие в 30 матчах во всех турнирах и забил пять голов.

Ранее сообщалось, что Галатасарай подписал лучшего бомбардира Наполи и полузащитника лондонского Арсенала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы галатасарай ПСЖ Мауро Икарди
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