Ванда Нара назвала клуб, в котором хотела бы видеть Икарди

Жена и агент форварда ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара хочет, чтобы ее муж перешел в Интер Майами.

"Он нам очень нравится. Мы разговаривали и представляли себе, как в будущем будем некоторое время жить здесь, в Майами, всей семьей. Мы говорили об этом со всеми, нам нравится это место.

Конечно, это невероятное место, отличная команда. По правде говоря, да, я бы хотела, чтобы Мауро мог играть здесь", – сказала Нара в интервью TyC Sports.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ находится в шаге от перехода в чемпионат Турции.