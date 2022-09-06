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Футбол

Ванда Нара назвала клуб, в котором хотела бы видеть Икарди

Аргентинец может продолжить карьеру в США.
Сегодня, 22:22
Икарди и Нара / Getty Images
Икарди и Нара / Getty Images
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Жена и агент форварда ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара хочет, чтобы ее муж перешел в Интер Майами. 

"Он нам очень нравится. Мы разговаривали и представляли себе, как в будущем будем некоторое время жить здесь, в Майами, всей семьей. Мы говорили об этом со всеми, нам нравится это место. 

Конечно, это невероятное место, отличная команда. По правде говоря, да, я бы хотела, чтобы Мауро мог играть здесь", – сказала Нара в интервью TyC Sports.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ находится в шаге от перехода в чемпионат Турции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара интер майами
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