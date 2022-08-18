Форвард ПСЖ находится в шаге от перехода в чемпионат Турции

Агент Икарди в ближайшее время встретится с руководством двух клубов.

Ванда Нара, жена и агент форварда ПСЖ Мауро Икарди, прибыла в Стамбул на переговоры. Об этом сообщает издание RMC Sport.

В подписании аргентинца заинтересованы Галатасарай и Фенербахче. Икарди намерен перезапустить свою карьеру и перейти в хороший клуб, где будет регулярно выходить на поле в стартовом составе.

Отметим, основным вариантом для игрока всегда была Италия, но теперь аргентинец готов рассматривать и другие чемпионаты.

В минувшем сезоне на счету форварда ПСЖ 4 гола в 24 матчах Лиги 1.

Ранее Жена и агент Икарди выступила с заявлением о будущем игрока в ПСЖ.