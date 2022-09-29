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Футбол

Снова вместе?: Икарди намекнул на воссоединение с Вандой Нарой

Одна из самых скандальных пар в мировом футболе продолжает привлекать внимание.
Сегодня, 09:30
Мауро Икарди и Ванда Нара / instagram.com/mauroicardi
Мауро Икарди и Ванда Нара / instagram.com/mauroicardi
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В пятницу, 23 сентября, жена аргентинского нападающего Мауро Икарди Ванда Нара публично заявила о том, что их пара рассталась.

Девушка сообщила общественности, что они были вместе на протяжении девяти лет, а их разрыв уже окончательный.

Спустя несколько дней аргентинский футболист, который ныне выступает за Галатасарай, намекнул на то, что пара сумела преодолеть все невзгоды и снова вместе.

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Икарди в Instagram опубликовал фотографию, на которой он целуется с Вандой Нарой. Футболист также добавил сердечко, так что, видимо, они снова вместе.

Напомним, Ванда и Икарди женились в 2014 году, у пары есть два совместных ребенка и еще трое – от предыдущего брака Нары с футболистом Макси Лопесом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол вне игры Мауро Икарди Ванда Нара
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