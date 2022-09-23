"Очень больно": Ванда Нара объявила о расставании с Икарди

Популярная модель Ванда Нара сообщила в социальных сетях, что расстается с Мауро Икарди, который сейчас перебрался в Галатасарай (Турция).

Девушка в Instagram-stories опубликовала пост, в котором написала, что: "Нам было 9 лет".

Позднее Нара разъяснила подробности своего поста, сообщив, что рассталась с аргентинским футболистом.

"Мне очень больно переживать этот момент. Но, учитывая разоблачение и спекуляции в медиа, будет лучше, если все узнают это от меня. Больше мне нечего сказать по этой теме, и я не хочу давать никаких подробностей об этом расставании. Пожалуйста, прошу понять не только меня, но и наших детей", - написала Ванда.

Читай также: Мотивация переросла в буллинг: модель для взрослых стала жертвой троллинга после крупного поражения Лестера

Ванда и Икарди женились в 2014 году, у пары есть два совместных ребенка и еще трое – от предыдущего брака Нары с футболистом Макси Лопесом.

Напомним, что в октябре прошлого года пара начала скандалить. Тогда девушка объявила о расставании, однако позднее они помирились. Уже в августе Нара вновь сообщила о расставании, но вновь помирились. Видимо, сейчас Ванда и Мауро окончательно расстались.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара впечатлила зрителей аргентинского телешоу своим образом.