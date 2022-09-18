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Мотивация переросла в буллинг: модель для взрослых стала жертвой троллинга после крупного поражения Лестера

Бонни Браун не удалось замотивировать футболистов английского клуба на первую победу в АПЛ.
Сегодня, 14:20
Бонни Браун / Sportskeeda
Бонни Браун / Sportskeeda
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В рамках восьмого тура чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле принимал Лестер.

В преддверии поединка преданная фанатка "лис" Бонни Браун, которая работает моделью для взрослых, решила замотивировать футболистов своего клуба. Она предложила всем игрокам команды бесплатную подписку на ее канал платформе для взрослых Fanvue, если им удастся обыграть Тоттенхэм. 

Девушка внимательно следила за ходом матча, поддерживая своих любимчиков. В перерыве Бонни опубликовала видео, на котором пьет вино и ожидает продолжение игры, ведь у Лестера оставались шансы на победу (2:2).

Несмотря на поддержку Браун, Лестеру не удалось победить. Более того, они разгромно уступили - 2:6. "Они сыграли еще хуже, чем в прошлом матче с Брайтоном (2:5 - прим.)", - сказала девушка. 

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Затем девушка рассказала, что фанаты Тоттенхэма решила потроллить ее после того, как футболисты Лестера не исполнили задачу. 

"Это то, что каждый фанат Тоттенхэма присылает мне каждую минуту", - заявила Браун, показывая смс с шутками и оскорблениями.

Таким образом, троллинг перерос в буллинг, на что Браун резко ответила, показав средний палец и высказав пару оскорблений.

Отметим, в турнирной таблице АПЛ Тоттенхэм занимает второе место, имея 17 очков. Лестер же располагается на последней строчке с 1 одним баллом.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Лестер.

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