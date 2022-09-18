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Тоттенхэм - Лестер 6:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:56
Тоттенхэм - Лестер: Видео голов / Getty Images
Тоттенхэм - Лестер: Видео голов / Getty Images
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В рамках восьмого тура чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле уничтожил Лестер (6:2).

В первом тайме команды показали свой атакующий потенциал, забив по два гола. В составе "шпор" забили Кейн и Дайер, а у Лестера - Тилеманс и Мэддисон.

После перерыва болельщики смогли увидеть настоящие шоу от Сон Хын Мина, который оформил хет-трик за 13 минут. Также одним голом отметился Бентакур.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Лестер:

Тоттенхэм - Лестер 6:2
Голы: Кейн, 8, Дайер, 21, Бентанкур, 47, Сон, 73, 84, 86 - Тилеманс, 6 (пен.), Мэддисон, 41

Тоттенхэм: Льорис - Дайер, Лангле, Санчес (Ромеро, 59) - Перишич (Эмерсон, 55), Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур - Кулусевски (Биссума, 70), Кейн, Ришарлисон (Сон Хын Мин, 59).

Лестер: Уорд - Кастань, Эванс, Фас, Джастин - Мэддисон, Барнс, Ндиди (Сумаре, 85), Тилеманс - Дьюзбери-Холл (Ихеаначо, 74), Дака (Варди, 74).

Предупреждения: Ндиди, Дака, Перишич.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лестер АПЛ чемпионат Англии тотттенхэм
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