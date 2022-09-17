iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Модель для взрослых предложила Лестеру подписку на свой канал, поставив задачу на игру с Тоттенхэмом

Бонни Браун дополнительно мотивирует своих любимчиков на первую победу в АПЛ в текущем сезоне.
Сегодня, 09:40
Бонни Браун / The Sun/thesun.co.uk
Бонни Браун / The Sun/thesun.co.uk
0 0 0

В субботу, 17 сентября, в рамках восьмого тура АПЛ Тоттенхэм на своем поле примет Лестер.

Подопечные Брендана Роджерса проваливают старт сезона, имея лишь одно очко после шести туров. В преддверии поединка "лисы" получили дополнительную мотивацию.

Как сообщает The Sun, преданная болельщица Лестера Бонни Браун, которая ведет канал на платформе для взрослых Fanvue, предложила команде бесплатную пожизненную подписку на свой аккаунт, если они смогут обыграть Тоттенхэм.

"Я не целуюсь и не рассказываю, какие игроки уже подписаны на меня. Надеюсь, что предложение бесплатных подписок подстегнет их. Я считаю, что мое дерзкое предложение может их зажечь - изменить ситуацию", - отметила девушка.

Читай также: Мбаппе заподозрили в отношениях с моделью-трансгендером

Стоит отметить, что Бонни бросила свою работу, чтобы потом завести аккаунт на платформе для взрослых. 

"Я всегда хотела быть начальницей для себя, создавать контент. Я узнала от друзей о платформе. Так что это было идеальное решение для меня", - добавила девушка.

В турнирной таблице АПЛ Лестер занимает последнее место, набрав лишь очко в матче с Брентфордом. Тоттенхэм, в свою очередь, идет на третье строчке с 14 очками. Начало встречи - в 19:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Англии попал в ужасное лобовое ДТП, в результате которого машину отбросило на 27 метров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лестер тоттенхэм модель АПЛ
0 0 0

Статьи по теме

Гол Довбика вошел в список лучших по итогам недели в Лиге конференций Гол Довбика вошел в список лучших по итогам недели в Лиге конференций
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
"Большая ошибка": Шевченко - о матче Боснии и Герцеговины и РФ "Большая ошибка": Шевченко - о матче Боснии и Герцеговины и РФ
Стал известен список претендентов на звание лучшего молодого игрока 2022 года Стал известен список претендентов на звание лучшего молодого игрока 2022 года
Помочь журналистам

Видео

Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Бокс09:44
Альварес: Усик - лучший боец в мире
Европа09:40
Модель для взрослых предложила Лестеру подписку на свой канал, поставив задачу на игру с Тоттенхэмом
Лига конференций09:05
Гол Довбика вошел в список лучших по итогам недели в Лиге конференций
Украина08:42
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Украина08:32
"Большая ошибка": Шевченко - о матче Боснии и Герцеговины и РФ
Бокс08:10
Альварес - Головкин: видео финальной битвы взглядов
Бокс07:46
Джошуа получил контракт на бой с Фьюри
Бокс07:22
Альварес - Головкин: результаты взвешивания
Европа00:54
Стал известен список претендентов на звание лучшего молодого игрока 2022 года
Европа00:24
Кадис добыл первые очки в сезоне после антирекордного старта в истории чемпионата Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK