Модель для взрослых предложила Лестеру подписку на свой канал, поставив задачу на игру с Тоттенхэмом

Бонни Браун дополнительно мотивирует своих любимчиков на первую победу в АПЛ в текущем сезоне.

В субботу, 17 сентября, в рамках восьмого тура АПЛ Тоттенхэм на своем поле примет Лестер.

Подопечные Брендана Роджерса проваливают старт сезона, имея лишь одно очко после шести туров. В преддверии поединка "лисы" получили дополнительную мотивацию.

Как сообщает The Sun, преданная болельщица Лестера Бонни Браун, которая ведет канал на платформе для взрослых Fanvue, предложила команде бесплатную пожизненную подписку на свой аккаунт, если они смогут обыграть Тоттенхэм.

"Я не целуюсь и не рассказываю, какие игроки уже подписаны на меня. Надеюсь, что предложение бесплатных подписок подстегнет их. Я считаю, что мое дерзкое предложение может их зажечь - изменить ситуацию", - отметила девушка.

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Стоит отметить, что Бонни бросила свою работу, чтобы потом завести аккаунт на платформе для взрослых.

"Я всегда хотела быть начальницей для себя, создавать контент. Я узнала от друзей о платформе. Так что это было идеальное решение для меня", - добавила девушка.

В турнирной таблице АПЛ Лестер занимает последнее место, набрав лишь очко в матче с Брентфордом. Тоттенхэм, в свою очередь, идет на третье строчке с 14 очками. Начало встречи - в 19:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Англии попал в ужасное лобовое ДТП, в результате которого машину отбросило на 27 метров.