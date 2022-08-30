Мбаппе заподозрили в отношениях с моделью-трансгендером

Предполагается, что пара встречается уже несколько месяцев.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе закрутил роман с трансгендерной моделью Инес Рау.

Как утверждает Corriere dello Sport, предполагается, что 23-летний футболист и 32-летняя модель встречаются уже несколько месяцев.

Впервые их заметили вместе на Каннском кинофестивале в мае. Позже футболиста в компании модели видели на борту яхты во время совместного отдыха.

🟡 Kylian mbappé a été aperçu a Cannes en compagnie du célèbre mannequin transexuelle Inès Rau. 📸#FreshPeople pic.twitter.com/s9x03nmX9X — Fresh People 🌟 (@freshpeople_off) June 3, 2022

Несмотря на совместные фото, Мбаппе и Рау пока никак не прокомментировали слухи о своих отношениях.

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Инес Рау родилась в 1990 году в Париже в семье алжирцев. Стала известна как первая трансгендерная модель, попавшая на обложку журнала Playboy в 2017 году.

В 16 лет она перенесла операцию по смене пола, но публично объявила об этом только в возрасте 24 лет.

В 2018 году Рау выпустила автобиографическую книгу под названием "Женщина", где она описала свое превращение из мужчины в женщину: "Я чувствую, что моя душа наконец-то свободна, будто открылся замок, который держал меня так долго. На этот раз я полностью женщина".

Ранее сообщалось, что суд отклонил иск Ла Лиги об аннулировании контракта Мбаппе с ПСЖ.