iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе заподозрили в отношениях с моделью-трансгендером

Предполагается, что пара встречается уже несколько месяцев.
Сегодня, 16:15
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images
0 0 0

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе закрутил роман с трансгендерной моделью Инес Рау.

Как утверждает Corriere dello Sport, предполагается, что 23-летний футболист и 32-летняя модель встречаются уже несколько месяцев.

Впервые их заметили вместе на Каннском кинофестивале в мае. Позже футболиста в компании модели видели на борту яхты во время совместного отдыха.

Несмотря на совместные фото, Мбаппе и Рау пока никак не прокомментировали слухи о своих отношениях.

Читай также: Президент ПСЖ прокомментировал конфликт Мбаппе и Неймара

Инес Рау родилась в 1990 году в Париже в семье алжирцев. Стала известна как первая трансгендерная модель, попавшая на обложку журнала Playboy в 2017 году.

В 16 лет она перенесла операцию по смене пола, но публично объявила об этом только в возрасте 24 лет.

В 2018 году Рау выпустила автобиографическую книгу под названием "Женщина", где она описала свое превращение из мужчины в женщину: "Я чувствую, что моя душа наконец-то свободна, будто открылся замок, который держал меня так долго. На этот раз я полностью женщина".

Ранее сообщалось, что суд отклонил иск Ла Лиги об аннулировании контракта Мбаппе с ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе
0 0 0

Статьи по теме

ПСЖ - Монако 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции ПСЖ - Монако 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции
ПСЖ не смог победить Монако в центральном матче тура Лиги 1 ПСЖ не смог победить Монако в центральном матче тура Лиги 1
Президент ПСЖ прокомментировал конфликт Мбаппе и Неймара Президент ПСЖ прокомментировал конфликт Мбаппе и Неймара
Манчестер Сити усилится защитником Боруссии Дортмунд Манчестер Сити усилится защитником Боруссии Дортмунд
Помочь журналистам

Видео

Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча
Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа17:28
Манчестер Сити усилится защитником Боруссии Дортмунд
Европа17:23
Ван Бастен раскритиковал Манчестер Юнайтед за выложенные 100 млн евро за Антони
Европа17:01
Арсенал ведет переговоры о трансфере Мудрика
Европа16:32
Зинченко пропустит матч против Астон Виллы
Европа16:15
Мбаппе заподозрили в отношениях с моделью-трансгендером
Европа16:01
Манчестер Юнайтед объявил о подписании вингера сборной Бразилии
Европа15:30
УПЛ и Setanta выразили готовность бесплатно передавать видеоматериалы игр телекомпаниям
Европа15:09
Мудрик - в шорт-листе Арсенала
Европа14:34
Ювентус рассматривают приобретение полузащитника Астон Виллы
Европа14:15
Недвед устроил жаркие танцы: вице-президент Ювентуса зажег в окружении полуобнаженных красоток
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK