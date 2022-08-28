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Президент ПСЖ прокомментировал конфликт Мбаппе и Неймара

Глава парижского клуба доволен тем, что все недопонимания улажены.
Сегодня, 16:41
Неймар и Мбаппе / Getty Images
Неймар и Мбаппе / Getty Images
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Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи высказался о конфликте между звездами клуба Килианом Мбаппе и Неймаром.

Напомним, оба форварда поругались во время матча с Монпелье во время споров касаемо того, кто будет бить пенальти.

"Нет никаких проблем. Это вы, пресса, создаете эти проблемы, не так ли? Для нас такого вопроса не стоит.

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Я тоже могу поспорить с братом или сестрой. Это нормальное явление. Но как только дело касается Килиана, люди сразу раздувают из мухи слона.

Они хорошие приятели, хорошие партнеры. И всегда ими будут", – сказал Аль-Хелайфи в интервью Telefoot.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Килиан Мбаппе
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