Президент ПСЖ прокомментировал конфликт Мбаппе и Неймара

Глава парижского клуба доволен тем, что все недопонимания улажены.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи высказался о конфликте между звездами клуба Килианом Мбаппе и Неймаром.

Напомним, оба форварда поругались во время матча с Монпелье во время споров касаемо того, кто будет бить пенальти.

"Нет никаких проблем. Это вы, пресса, создаете эти проблемы, не так ли? Для нас такого вопроса не стоит.

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Я тоже могу поспорить с братом или сестрой. Это нормальное явление. Но как только дело касается Килиана, люди сразу раздувают из мухи слона.

Они хорошие приятели, хорошие партнеры. И всегда ими будут", – сказал Аль-Хелайфи в интервью Telefoot.